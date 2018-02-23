В парламенте предложили ужесточить наказание за переход дороги в неположенном месте и вождение без прав водителями автобусов

На днях прошло заседание комиссии по помилованию, и большинство обращений было связано с ДТП, имевшими печальные последствия для пешеходов.

Как сообщает 1news.az, об этом 23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат Эльмира Ахундова.

По ее словам, если учесть, что в таких ДТП несчастными становятся сразу несколько семей, нетрудно представить масштаб подобных трагедий.

«Для того чтобы запретить пешеходам переходить дорогу в неположенном месте и свести подобные случаи к минимуму, необходимо ужесточить штрафы и наказания», - сказала она.

Э.Ахундова также указала, что за последнее время возросло число аварий с участием пассажирских автобусов.

«Проведенные государственными структурами рейды выявили, что лица, которые управляют транспортными средствами, принадлежащими частным компаниям по пассажироперевозкам, в ряде случаев даже не имеют водительских прав. Закрывать глаза на подобное – преступление, потому что речь идет о жизни сотен людей. Необходимо усилить ответственность и меры наказания за такие действия, внести изменения в закон о дорожном движении», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.