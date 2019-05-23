В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро

Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что гвинейка встретилась в отеле Warwick в 8-ом округе Парижа с двумя людьми, которые должны были произвести оценку её камня. Мужчины представились геммологами из России, большими специалистами в области драгоценных камней.

"Эксперты" произвели оценку бриллианта, отметив, что стоимость камня равна 45 миллионам евро, и предоставили Диубате сертификат. Затем, когда она не видела, злоумышленники подменили бриллиант и отдали владелице коробочку с подделкой. Женщина вскоре поняла, что её обокрали, но мужчинам к тому моменту уже удалось скрыться.

Уточняется, что бриллиант был украден в понедельник. В среду было открыто дело о совершении кражи в составе преступной группы. Правоохранительные органы займутся изучением записей с камер видеонаблюдения.

Радио также отмечает, что Гвинея является одним из основных производителей алмазов в мире.

РИА Новости