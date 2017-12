В Paint нашли секретную функцию – ВИДЕО

В графическом редакторе Paint, входящем в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows, обнаружили функцию создания градиента.

Видео-инструкцию опубликовал в своем Twitter пользователь mikejmoffitt.

«Вы знали, что Paint умеет делать градиенты?» — отметил он в комментарии к ролику.

Судя по записи, для создания градиентного фона требуется провести линию через исходный «лист» и закрасить части разными цветами с помощью «заливки». После этого следует уменьшить изображение до одного пикселя, а затем вернуть ему исходный размер.

Ранее американская корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint, который до этого признала устаревшим.

РИА Новости

did you know MSPAINT can make gradients? pic.twitter.com/zdJIUmxeyy — mikejmoffitt (@moftsoft) 1 декабря 2017 г.