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В Quba Rixos оборвалась канатная дорога, один человек погиб, двое пострадали - ФОТО

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 1987
В Quba Rixos оборвалась канатная дорога, один человек погиб, двое пострадали - ФОТО

В одном из известных отелей, расположенных в Губинском районе Азербайджана, произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, при ремонте оборвался один из канатов канатной дороги.

В результате с канатов упали несколько рабочих. Один из них – 26-летний житель села Амсар - Рузгар Исаев –  скончался на месте от полученных травм. Двое других – 59-летний Рафиг Гасанов и 33-летний Рухид Алимамедов - с травмами доставлены в Центральную районную больницу Губы, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По факту начато разбирательство.

Отметим, что, по данным ряда СМИ, ЧП произошло в Quba Palace Hotel (ранее назывался Quba Rixos). Но в полиции нам эту информацию подтвердить отказались. Зато сообщили, что пострадавшие – не сотрудники отеля, а нанятые рабочие частной фирмы, которая занималась ремонтом канатной дороги.

Тимур Рзаев, Э.Т.  

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