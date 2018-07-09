В Quba Rixos оборвалась канатная дорога, один человек погиб, двое пострадали - ФОТО

В одном из известных отелей, расположенных в Губинском районе Азербайджана, произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, при ремонте оборвался один из канатов канатной дороги.

В результате с канатов упали несколько рабочих. Один из них – 26-летний житель села Амсар - Рузгар Исаев – скончался на месте от полученных травм. Двое других – 59-летний Рафиг Гасанов и 33-летний Рухид Алимамедов - с травмами доставлены в Центральную районную больницу Губы, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По факту начато разбирательство.

Отметим, что, по данным ряда СМИ, ЧП произошло в Quba Palace Hotel (ранее назывался Quba Rixos). Но в полиции нам эту информацию подтвердить отказались. Зато сообщили, что пострадавшие – не сотрудники отеля, а нанятые рабочие частной фирмы, которая занималась ремонтом канатной дороги.

Тимур Рзаев, Э.Т.