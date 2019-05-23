В ОДКБ согласовали кандидатуру нового генсека

Совет министров иностранных дел (СМИД) государств — участников ОДКБ согласовал кандидатуру госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася для его назначения на должность генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Окончательное решение о назначении Зася должно быть принято осенью на заседании Совета Глав государств — членов ОДКБ. Если кандидатура будет одобрена, Зась займет должность с 1 января 2020 года.

Вопрос о назначении представителя Беларуси на должность генсека организации возник после того, как с поста досрочно ушел представитель Армении Юрий Хачатуров. Причиной его отставки стало обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. При этом в Ереване полагают, что должность должен был занять представитель Армении.

Однако на саммите в Астане в ноябре прошлого года главы государств приняли решение, что пост займет представитель Беларуси.

В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о его назначении.

Руководителя ОДКБ утверждают каждые три года — от каждой страны в алфавитном порядке.

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ прошло в Бишкеке 22 мая.

А.С.