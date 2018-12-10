В Министерстве обороны Азербайджана почтили память легендарного разведчика Михайло - ФОТО

100-летию со дня рождения любимого сына азербайджанского народа, легендарного разведчика, антифашиста, Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде было посвящено мероприятие, состоявшееся в Музее военной истории Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, вступительным словом мероприятие открыл начальник Музея военной истории, полковник запаса Азизага Ганизаде. Минутой молчания присутствующие почтили память всех погибших во Второй мировой войне и карабахской войне. Затем был продемонстрирован видеоклип «Самоотверженные», автор музыки и текста песни которых - полковник Азизага Ганизаде.

Доклад о жизни и боевой деятельности Гусейнзаде сделал полковник Азизага Ганизаде. От имени семьи славного героя выступил его племянник, врач Мехти Азизбеков, который выразил свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву за уважение к памяти Мехти Гусейнзаде, за Распоряжение о проведении его юбилея на государственном уровне. Он также поблагодарил коллектив Музея военной истории за прекрасную организацию цикла мероприятий, проводимых и ранее в честь азербайджанских участников движения Сопротивления. Воспоминания сестер Михайло, которые озвучил Мехти Азизбеков, были встречены аплодисментами присутствующих.

Выступившие – политолог-публицист, автор книги «Азербайджанцы в Европейском движении Сопротивления» и многочисленных публикаций о Михайло, член Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов Ругия Алиева, сын начальника штаба 2-го Русского батальона (действовавшего в Словении в период Второй мировой войны) Джавада Хакимли – исследователь Мамед Акимов, сын партизана Мамеда Новрузова (по партизанской кличке «Гарабала») из батальона Дж.Хакимли - Мешади Ага Новрузов и другие - подчеркнули исключительное чувство долга и ответственности, присущее Мехти Гусейнзаде, который на дальних берегах создал диверсионно-разведывательную группу, чтобы мстить гитлеровским оккупантам, отметили его патриотизм, беспримерные храбрость и отвагу, его всесторонние таланты – поэта, художника, топографа, непревзойденного разведчика и диверсанта.

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм о героических подвигах Михайло, снятый на телеканале АзТВ.

Группа учащихся из студии Art-akcent, чьи живописные работы были продемонстрированы в тот день в музее на выставке на тему «Письмо солдату», преподнесла в дар свои картины присутствующим на мероприятии солдатам Азербайджанской армии.

В ходе мероприятия на экране демонстрировались фотослайды, повествующие о студенческих годах Мехти Гусейнзаде, его пребывании в оккупированной Словении, о картинах героя и т.д.

На мероприятии присутствовали представители аппарата Министерства обороны, Военной академии, специализированного военного училища имени Дж.Нахчыванского, УТЦ Минобороны, других военных учебных заведений страны, а также племянница Михайло – музыкант Светлана Азизбекова, члены семьи Джавада Хакимли, дочка активного участника французского Сопротивления, сподвижника генерала Шарля де Голля – Ахмедии Джебраилова, врач Алмаз Джебраилова, представители общественности и СМИ.

Тимур Рзаев, Э.Т.