В Красноярске потеряли урну с прахом Дмитрия Хворостовского – ФОТО

Красноярские чиновники не отвечают на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Артист умер в Лондоне 22 ноября - согласно завещанию, его прах разделили на две части, одну урну захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 28 ноября, вторую доставили в его родной Красноярск на следующий день.

Делегацию властей края по прибытии из Москвы не встречали. Журналисты обращались с вопросами о судьбе останков певца в правительство края. Единственный комментарий дала министр культуры Елена Мироненко: по ее словам, капсулу доставили в Красноярск.

В красноярском правительстве сообщили, что капсула с прахом «помещена на ответственное хранение в специализированное для этого место». «Мы попытались выяснить, о чем идет речь, когда будет церемония прощания. Но Елена Мироненко говорить отказалась, заявив, что «журналисты перевирают ее слова», — пишет Ngs.24.

Пресс-служба министерства культуры России пока не прокомментировала ситуацию.

На церемонии прощания в столице губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что урну с прахом Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в городе, а этот вопрос нужно согласовать с архитекторами и родными певца, что займет несколько месяцев.

Lenta.ru