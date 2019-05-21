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В Конгрессе США впервые устроили ифтар

Сегодня в 14:20 меньше минуты на чтение 427
В Конгрессе США впервые устроили ифтар

Впервые в истории США члены Конгресса устроили в Вашингтоне ифтар, об этом сообщает Anadolu Ajansi.

На церемонии присутствовали многие члены Палаты представителей, организованной законодателями Демократической партии США.

Напомним, ифтаром называется вечерний прием пищи у мусульман во время священного месяца Рамадан, он проводится до и после вечерней молитвы.

Подобная церемония была введена бывшим президентом страны Биллом Клинтоном, однако в 2019 году она впервые была проведена в Конгрессе США.

А.С.

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