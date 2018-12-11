В Китае задержали бывшего канадского дипломата

"Мы в курсе сообщений о том, что наш старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае... Мы делаем все возможное, чтобы получить дальнейшую информацию о его местонахождении и добиться его немедленного, безопасного освобождения", - говорится в заявлении на сайте ICG.

"Международная кризисная группа" была основана в 1995 году. Это независимая организация, которая "работает над предотвращением войн и формированием стратегий, способствующих безопасности в мире", говорится на сайте группы. Майкл Ковриг работает экспертом в организации с февраля 2017 года. Как подтвердила организация новостному порталу Hong Kong Free Press, Ковриг находился в служебной командировке в КНР, когда его, предположительно, задержали. В 2014-2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после он занимал должность консула в канадском генконсульстве в Гонконге, отмечает портал. Задержание экс-дипломата произошло на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Экстрадицию дочери основателя китайской компании запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США. РИА Новости