В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло во вторник около 8.50 (3.50 мск) по местному времени на одном из перекрестков города Гуанчжоу, когда автомобиль пересек дорогу на красный свет светофора, сбил пешеходов и столкнулся еще с двумя автомобилями.

По данным полиции, в результате ЧП пострадали 13 человек, двое находятся тяжелом состоянии. Водителем автомобиля, ставшего причиной ДТП, оказалась 45-летняя женщина, ее задержали.

Полиция выясняет причины происшествия.

РИА Новости