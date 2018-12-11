В Google заявили об утечке данных миллионов пользователей

Сотрудники корпорации Google обнаружили программную недоработку, которая позволила сторонним разработчикам получить доступ к данным 52,5 млн пользователей социальной сети Google+.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что данная недоработка была обнаружена в ноябре. Через неделю специалистам компании удалось ее устранить.

В компании подсчитали, что уязвимость затронула около 52,5 млн пользователей. При этом в Google подчеркнули, что не нашли следов недобросовестного применения данной информации.

В связи с обнаруженной утечкой в компании решили закрыть социальную сеть раньше, чем это изначально планировалось — в апреле 2019 года.

Ранее законодатели США призвали «обуздать» IT-гигантов на фоне утечки данных из Google+.

Gazeta.ru