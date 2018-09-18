В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе – ФОТО – ВИДЕО

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint в понедельник вышел на маршрут, который соединяет города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

В воскресенье он выполнил тестовый рейс, за которым наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Radio Bremen.

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент, который преобразует энергию водорода в электрический ток.

Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть порядка 1 тыс. километров, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза. Сама заправка длится около 15 минут.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской Alstom, которая является первым европейским разработчиком высокоскоростных электропоездов.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде – Куксхафен.

Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.

В Германии в скором времени запустят поезд на водородном двигателе. А в результате поезда на дизеле уйдут в прошлое pic.twitter.com/F1JlQNJr7i — DW на русском (@dw_russian) November 10, 2017

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородных элементах, считаются надежными и высокоэкологичными. Их работа основана на преобразовании энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента.

В числе недостатков обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимое для сжижения топлива.

Как отмечает Deutsche Welle, запуск в Германии поезда на водородных топливных элементах стал несомненной технологической удачей, но о революции в транспорте говорить пока рано.

К минусам этого транспортного новшества эксперты относят то, что водород в цистерне на крыше поезда получен не естественным путем, а в результате процесса электролиза воды, на который потребовалось потратить много электроэнергии, полученной вовсе не всегда экологически чистым способом.

Другой проблемой является фактическое отсутствие водородных заправок. Здесь тоже пока речь о только будущем.

1news.az