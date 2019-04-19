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В Гаджигабуле будут производить автобусы и грузовые автомобили 

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 389
В Гаджигабуле будут производить автобусы и грузовые автомобили 

Церемония закладки фундамента совместного азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей состоялась в пятницу в городе Гаджигабул (в 122 км от Баку).

Завод будет построен на территории Гаджигабульского промышленного квартала, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В церемонии закладки фундамента приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

Стоимость проекта составляет 10 млн евро. Участниками проекта являются ООО «Азермаш» (Азербайджан) с долевым участием 25% и ООО «Kartal Az» (Иран) с долевым участием 75%.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ООО «Азермаш», на первом этапе инвестиции в проект составят 6 млн евро. В рамках первого этапа ежегодно планируется производство 500 автобусов и грузовых автомобилей, на втором – производство увеличится до 1 тыс. единиц в год.

На заводе будет установлено оборудование из Швеции, Германии, Турции и Ирана.

«В зависимости от модели стоимость автобусов будет составлять 135-200 тыс. евро, грузовиков - 70-90 тыс. евро. Планируется, что производимая продукция будет реализовываться в странах СНГ, Центральной Азии, Пакистане и Иране», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что ввод завода в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

А.А.

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