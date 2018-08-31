В четверг на Абшероне до +28, без осадков

В четверг, 20 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +17 до +20, днем - от +24 до +28, непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в четверг местами ожидаются дожди и грозы, в некоторых районах осадки. Ночью в некоторых прибрежных районах осадки могут носить интенсивный характер. Днем в районах преимущественно без осадков. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +16 до +20, днем - от +26 до +31, в горах ночью - от +7 до +12, днем - от +15 до +20.

Елена Остапенко, Э.Т.