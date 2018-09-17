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В центре города отец избил малолетнего сына – ВИДЕО

Сегодня в 18:12 ~ 1 минута на чтение 367
В центре города отец избил малолетнего сына – ВИДЕО

Многие наши сограждане насилие по отношению к собственным детям почему-то не считают чем-то предосудительным.

Сколько раз мы с вами становились свидетелями грубого обращения с детьми в общественных местах? Раз, два, десять?

Увы, это происходит почти ежедневно: где-то мать одергивает своего ребенка, влепив ему подзатыльник,  где-то просто орет на плачущего ребенка. Кто-то то и дело возмущается в соцсетях очередными случаями насилия над детьми, свидетелями которых они становились, а попытки вмешаться заканчивались безапелляционнным заявлением родителя: «Это – мой ребенок, не ваше дело».

Парадокс в том, что аналогичные поступки, то есть, насилие по отношению к детям, но со стороны, допустим, работников детсадов, нянечек, учителей, осуждаются обществом достаточно серьезно.

Вчера сайт Unikal.org разместил видео, на котором отец избивает собственного ребенка.  Мало того, что мальчику больно физически, ему больно еще и морально, потому что его унизили в обществе совершенно незнакомых, чужих для него людей.

О том, кто на видео, информации нет, поэтому расследованием этого случая уже занимается Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей. Представители Госкомитета обещали журналистам 1news.az в ближайшее время предоставить всю информацию по этому случаю.

Н.А.

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