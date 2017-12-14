В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Караваджо – опера Омния» - ФОТО

13 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки «Караваджо – опера Омния».

На выставке представлено около 40 репродукций произведений великого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо, созданных с помощью цифровых технологий в соответствии с реальными размерами произведений и отличающихся высоким качеством. Выставка сочетает в себе искусство художника с инновационными технологиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе своего выступления на открытии выставки директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией и является совместным проектом Центра Гейдара Алиева и посольства Италии в Азербайджане.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) - реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма, один из видных представителей барокко. Он родился в Милане, но его карьера началась в Риме. За короткий срок художник зарекомендовал себя в качестве профессионала и создал новый подход к написанию картин, благодаря которому его работы произвели настоящую революцию в живописи. В своих работах Караваджо невероятным образом отражает резкий и совершенный контраст света и тьмы.

Выставка «Караваджо – опера Омния», фоторепортаж с открытия которой представлен ниже, продлится до 24 января 2018 года.

Ф.В, Г.Р.

Фото: АЗЕРТАДЖ