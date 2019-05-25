27 мая в Центре Гейдара Алиева откроется выставка под названием «Шедевры истории», состоящая из азербайджанской и восточной коллекций Национального музея Грузии.

В экспозицию войдут до 300 экспонатов. В трех разделах будут представлены образцы древнеперсидского искусства эпохи Каджаров, коллекция из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива Дмитрия Ермакова.

Большая часть древнеперсидских образцов искусства эпохи Каджаров будет представлена всемирно известными картинами, миниатюрами, керамикой, металлическими изделиями, текстилем и коврами, относящимися к периоду правления Фатали шаха. Хорошо зная о силе изобразительного искусства, Фатали шах с целью демонстрации своего авторитета и достижений широко использовал архитектурное, художественное и декоративное искусство. На выставке также будет представлен портрет Фатали шаха.

В экспозиции также будут продемонстрированы шесть полотен, написанных масляными красками основателем азербайджанского панно – мастером по орнаментам и портретам Мирзой Гадимом Иревани, оказавшим большое влияние на изобразительное искусство Азербайджана. Мирза Гадим Иревани известен трафаретными рисунками для вышивания, настенными узорами, ювелирными изделиями, написанными лаком картинами и рисованием на стекле. Именно он в середине XIX века вновь восстановил уцелевшие во дворце Сардара в Иреванском ханстве оригинальные произведения, а также плиты, использованные в декоре дворца и мечети этого комплекса.

Также в экспозиции будет представлена этнографическая коллекция, состоящая из найденных среди развалин дворца Cардара в Иреванском ханстве традиционных костюмов и предметов быта, образцов мебели, ваз и других атрибутов повседневной жизни азербайджанского народа, проживавшего в различных губерниях Южного Кавказа. Знакомство с этими экспонатами поможет более отчетливо воссоздать картину жизни и быта той эпохи, продемонстрирует архитектурный стиль дворца.

На выставке также будет представлена коллекция, в которую вошли фотоснимки Д.Ермакова, который в начале работал военным топографом, а затем участвовал в Русско-Османской войне. После войны Ермаков занимался в Тбилиси фотографией, путешествовал по Кавказу, принимал участие в различных археологических экспедициях. Он создал уникальный цикл фотоснимков, на которых детально отображен процесс уничтожения мечети Сардара в Иревани, дворца Иреванских ханов, на стенах которого были изображены портреты иранского шаха, его наследника, местных правителей из династии Каджаров и героев «Шахнаме», а также исторических масляных картин в Зеркальном зале.

Выставка продлится до 6 октября.

АЗЕРТАДЖ