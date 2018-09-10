Активист ЛГБТ-сообщества в Баку: Я чувствую себя счастливым, когда держу в руках этот флаг – ФОТО – ОБНОВЛЕНО

Фотография с акции представителей сексуальных меньшинств в центре Баку, на улице Низами (более известной как Торговая - прим. автора), где они развернули флаг ЛГБТ-сообщества, вызвала оживленные дискуссии в обществе.

Как сообщает 1news.az, некоторые осуждают столь публичную демонстрацию своей ориентации, другие призывают воспринимать это как данность, подчеркивая, что гомосексуалисты существовали на всем протяжении человеческой цивилизации, третьи резонно указывают, что не хотят указывать ЛГБТ-активистам, как им жить, но и не хотят, чтобы они открыто пропагандировали свой образ жизни.

С просьбой прокомментировать акцию 1news.az обратился к одному из ее участников – ЛГБТ-активисту Сеймуру Назару, который заявил, что они фотографируются на фоне своего флага по всему Баку, и это воспринимается адекватно.

«Я чувствую себя счастливым, когда держу в руках этот флаг», - подчеркнул С.Назар.

Тимур Рзаев

14:26

Представители сексуальных меньшинств провели акцию в центре Баку.

Как сообщает 1news.az, они развернули флаг ЛГБТ-сообщества на улице Низами (более известной как Торговая - прим. автора) в Сабаильском районе столицы.

Фото акции размещено на Facebook-странице Minority Azerbaijan.

Отметим, что, по словам очевидцев, акция не вызвала никакой агрессии окружающих и в целом не привлекла особого внимания.

Тимур Рзаев