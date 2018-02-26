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В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 01:00 меньше минуты на чтение 307
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв - ФОТО - ВИДЕО

В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает местная полиция.

«19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия», — говорится в сообщении.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что около 19.00 по местному времени местные жители обратились в экстренные службы с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.

Информации о пострадавших пока нет.

РИА Новости

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