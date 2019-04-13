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В Бразилии при обрушении двух зданий погибли семь человек

13 Апреля, 2019 в 23:55 ~ 1 минута на чтение 960
В Бразилии при обрушении двух зданий погибли семь человек

Не менее семи человек погибли и еще 17 считаются пропавшими без вести в результате обрушения двух незаконно построенных зданий в фавеле (бедняцком районе) бразильского Рио-де-Жанейро.

Как передает портал Comercio, примерно 100 спасателей продолжают в субботу работу на месте трагедии. Точные причины обрушений пока не установлены, однако известно, что фавела, в которой они располагались, относится к числу наиболее пострадавших от мощных дождей районов города.

Дожди начались в Рио в начале этой недели и унесли жизни как минимум 10 человек. Пять тел были извлечены из-под обломков обрушившихся зданий, еще два человека скончались в госпиталях. Также были спасены еще 10 человек.

РИА Новости

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