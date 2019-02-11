В Баку задержан водитель, который сбил пешехода и сбежал - ФОТО

Сотрудники полиции Баку по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ДТП.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, 5 ноября на Зыхском шоссе в Хатаинском районе столицы автомобиль Mercedes-Benz GLS (госномер 99-VS-999), за рулем которого находился 39-летний Сунай Велиев, сбил переходившего дорогу 50-летнего Мушвига Алиева и скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан С.Велиев, подозреваемый в совершении ДТП.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Отметим, что в соцсетях распространена фотография, как указывается, С.Велиева в то время, когда номер 99-VS-999 находился на принадлежащем ему автомобиле марки Lexus.

Тимур Рзаев, Э.Т.