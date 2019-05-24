В Баку задержан автош-«рецидивист» - ВИДЕО

Сотрудниками Дорожной полиции Баку в Ясамальском районе столицы задержан автош-«рецидивист», ранее неоднократно нарушавший правила.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, был задержан водитель автомобиля Daewoo Centra (госномер 90-PD-158), 22-летний Амрах Барат оглу Амралиев, автохулиган, грубо нарушавший правила дорожного движения во время движения на улице Абдулвахаба Саламзаде.

Решением Ясамальского районного суда Баку житель Сумгайыта Амрах Амралиев приговорен к 15 суткам административного ареста и лишению водительских прав на год.

Тимур Рзаев, Э.Т.