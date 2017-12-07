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В Баку вынесен суровый приговор молодому человеку, убившему родственников ради денег – ФОТО

Сегодня в 18:04 ~ 1 минута на чтение 13879
В Баку вынесен суровый приговор молодому человеку, убившему родственников ради денег – ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над ранее судимым 20-летним Азером Джафаровым, обвиняемым в убийстве своих дальних родственников.

Как сообщили 1news.az в суде, на заключительном заседании под председательством судьи Фаига Ганиева А.Джафаров был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что согласно материалам уголовного дела, 1 апреля 2017 года в поселке Кешля Наримановского района Баку А.Джафаров зарезал двух детей сестры своей тещи – 26-летнюю Фариду и 16-летнего Сагиля Гасымовых.

Также он пытался убить их мать – Лятифу Мамедову (врачам удалось спасти женщине жизнь). После чего, украв из дома 200 долларов и 250 манатов, Азер Джафаров скрылся.

Согласно заключению психиатрической судмедэкспертизы, в момент преступления А.Джафаров был вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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