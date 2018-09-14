В Баку вынесен приговор наркоману, избившему родителей с требованием продать дом и купить ему «дозу»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела 34-летнего Натига Пириева, обвиняемого в вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева Н.Пириев был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно материалам уголовного дела, Н.Пириев избил своего отца Гулу Пириева и свою мать Кямалю Пириеву, угрожал им убийством, требуя от них продать дом, отдать ему деньги после от продажи и купить ему «дозу».

Родители заявили на суде, что подали заявление на сына от безысходности, так как он наркоман, не контролирует себя и представляет угрозу не только для них, но и для общества.

Отметим, что Натиг Пириев ранее был неоднократно судим.

Тимур Рзаев, Э.Т.