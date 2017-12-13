В Баку умер заключенный

13 декабря умер отбывавший наказание в расположенном в Гарадагском районе Исправительном учреждении № 13 Пенитенциарной службы Мюрсалов Фархад Зейнал оглу.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры Гарадагского района. С целью выяснения причины смерти назначены соответствующие экспертизы.

К факту смерти заключенного выразила отношение Пенитенциарная служба Министерства юстиции.

Как сообщили в Главном медицинском управлении ПС, заключенный Мюрсалов Фархад Зейнал оглу скончался от сердечного приступа.

В связи с этим обнародовано врачебное заключение.

В Пенитенциарной службе также сообщили, что информация о причастности к смерти заключенного сотрудника исправительного учреждения не соответствует действительности.

АПА