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В Баку умер заключенный

Сегодня в 19:25 ~ 1 минута на чтение 211
В Баку умер заключенный

13 декабря умер отбывавший наказание в расположенном в Гарадагском районе Исправительном учреждении № 13 Пенитенциарной службы Мюрсалов Фархад Зейнал оглу.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры Гарадагского района. С целью выяснения причины смерти назначены соответствующие экспертизы.

К факту смерти заключенного выразила отношение Пенитенциарная служба Министерства юстиции.

Как сообщили в Главном медицинском управлении ПС, заключенный Мюрсалов Фархад Зейнал оглу скончался от сердечного приступа.

В связи с этим обнародовано врачебное заключение.

В Пенитенциарной службе также сообщили, что информация о причастности к смерти заключенного сотрудника исправительного учреждения не соответствует действительности.

АПА

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