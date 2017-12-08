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В Баку студента с модельной внешностью погубил угарный газ – ФОТО

Сегодня в 17:10 ~ 1 минута на чтение 1043
В Баку студента с модельной внешностью погубил угарный газ – ФОТО

В одном из домов на улице Чобанзаде в Низаминском районе Баку отравление угарным газом стало причиной смерти молодого человека.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 20-летний житель столицы Турал Наби оглу Гасанов скончался, отравившись угарным газом в ванной комнате своей квартиры.

Родные обнаружили безжизненное тело Турала, когда было уже слишком поздно. Турал Гасанов был студентом-отличником одного из столичных вузов, те, кто знал его, отзываются о нем как о воспитанном и спокойном человеке.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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