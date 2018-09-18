В Баку работники супермаркета избили вора за пачку масла? – ВИДЕО

В Интернете распространены кадры избиения мужчины средних лет работниками супермаркета.

В частности, автор видео заявил, что этот мужчина украл в супермаркете пачку масла, но был пойман на месте преступления. Работники маркета выволокли его во двор, надавали пинков, а также вызвали полицию и сдали его стражам порядка.

Как удалось выяснить 1news.az, этот факт произошел в одном из супермаркетов, расположенных в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку. Но в районном управлении полиции какой либо комментарий по этому поводу получить пока не удалось.

В то же время необходимо отметить, что если подобная кража совершена впервые, то мужчина может отделаться административным, а не уголовным наказанием, и оплатить штраф. А вот сотрудники маркета, избившие его, могут получить реальный тюремный срок, если окажется, что они причинили вору серьезные травмы.

Тимур Рзаев, Э.Т.