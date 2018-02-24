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В Баку пройдет вечер китайской культуры

24 Февраля, 2018 в 16:30 ~ 1 минута на чтение 511
В Баку пройдет вечер китайской культуры

2 марта при поддержке Института Конфуция в Пространстве современного искусства YARAT пройдет вечер китайской культуры.

Как сообщили в YARAT, гостей мероприятия ждет яркая и насыщенная программа:

1. Традиционный костюмированный «Танец львов» – Иламу Ибулаин

2. Танцевальный номер «Маленькое яблочко» – Ли Джанюн

3. Народная китайская песня «Любовь» – Шэн Дингай

4. Номер «Китайская традиционная гимнастика Тайцзицюань» – Ли Чанъюн

6. Современный молодежный новогодний танец «Китайский хип-хоп» – Ван Ханян

7. Исполнение на китайской флейте народной мелодии «Бамбук под лунным светом» – Чэнь Цзяньцю

8. Традиционный танец с лентами – Ли Джанюн

9. Танцевальный номер «Маленькая девочка» – Ли Тонтон

10. Исполнение народной песни «Счастливый китайский год» – Лю Юньжуй, Ян Миню, Ли Джанюн, Ван Ханян

11. Мастер- класс по каллиграфии – Ян Миню (по предварительной записи по номеру (050) 246-92-92)

12.Театрализованная чайная церемония – Ли Дихуа, Лю Юньжуй.

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