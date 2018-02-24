В Баку пройдет вечер китайской культуры

2 марта при поддержке Института Конфуция в Пространстве современного искусства YARAT пройдет вечер китайской культуры.
Как сообщили в YARAT, гостей мероприятия ждет яркая и насыщенная программа:
1. Традиционный костюмированный «Танец львов» – Иламу Ибулаин
2. Танцевальный номер «Маленькое яблочко» – Ли Джанюн
3. Народная китайская песня «Любовь» – Шэн Дингай
4. Номер «Китайская традиционная гимнастика Тайцзицюань» – Ли Чанъюн
6. Современный молодежный новогодний танец «Китайский хип-хоп» – Ван Ханян
7. Исполнение на китайской флейте народной мелодии «Бамбук под лунным светом» – Чэнь Цзяньцю
8. Традиционный танец с лентами – Ли Джанюн
9. Танцевальный номер «Маленькая девочка» – Ли Тонтон
10. Исполнение народной песни «Счастливый китайский год» – Лю Юньжуй, Ян Миню, Ли Джанюн, Ван Ханян
11. Мастер- класс по каллиграфии – Ян Миню (по предварительной записи по номеру (050) 246-92-92)
12.Театрализованная чайная церемония – Ли Дихуа, Лю Юньжуй.
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