В Баку прошли Дни культуры Москвы – ФОТО

На прошлой неделе в столице Азербайджана с визитом находилась делегация Правительства Москвы.

Как сообщили 1news.az из правления АМОР, по инициативе председателя организации Лейлы Алиевой, Правительства города Москвы и Министерства культуры Азербайджана с 5 по 8 декабря в Баку прошли Дни культуры Москвы.

6 декабря в рамках деловой программы Дней культуры Москвы в Баку состоялась встреча с заведующим отделом искусств Министерства культуры Азербайджана Исмаилом Гусейновым. Глава делегации Правительства Москвы Владимир Филиппов сердечно поблагодарил за помощь при подготовке Дней, стороны договорились продолжать работу по развитию сотрудничества в социальной и культурной сферах.

Представитель транспортного комплекса Москвы – заместитель директора Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы Петр Барсуков во время посещения Центра интеллектуального управления транспортом и встречи с его директором Анаром Багировым поделился опытом внедрения системы дорожного видеонаблюдения, зон платных парковок и модернизации общественного транспорта.

На встрече с главой Аппарата Исполнительной власти города Баку Эльчином Габибулаевым была затронута тема реновации жилого фонда, развития транспортной инфраструктуры города. Эксперт по модернизации ЖКХ Максим Тимошенков с московской стороны презентовал успешные решения в сфере ЖКХ, в частности систему мониторинга качества услуг для населения. Бакинская сторона с интересом отнеслась к реализованному в центральной части города Москвы проекту «Моя улица». Живую дискуссию вызвали проблема утилизации мусора и решение вопроса с загруженностью дорог. Стороны договорились наладить взаимодействие по обмену опытом в вышеназванных сферах.

Вопросы развития и содержания общественных пространств и городских парков, наряду с инструментами привлечения инвестиций, обсуждали московская и бакинская стороны во время встречи с главой Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской Республики Ильгаром Мустафаевым. Игнат Жолобов, руководитель Екатерининского парка в Москве отметил специфику проведения культурно-массовых мероприятий в парках и поделился с коллегами опытом решения наиболее насущных вопросов управления общественно значимыми объектами.

Генеральный директор ООО «ТД Просвещение-Регион» Ирина Савенкова и руководитель проектной группы Валерия Волкова посетили общеобразовательные школы 189 и 190 города Баку. Московская система общего образования представляет интерес для коллег в первую очередь с точки зрения высокой степени применения цифровых технологий в обучении, новых методик преподавания и вовлечения учеников. Особый интерес вызвала система «московская электронная школа».

Руководитель центра развития электронного правительства Фариз Джафаров принял московскую делегацию во второй половине дня. Рабочая встреча прошла за живым обсуждением бакинского опыта внедрения системы электронного правительства. Московские коллеги признали высокий уровень предоставления услуг населению в Баку, отметив общий вектор развития электронных сервисов в обоих городах.

Мероприятия Дней культуры Москвы в Баку прошли по инициативе Правительства Москвы при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского молодежного объединения России и помощи посольства Российской Федерации в Азербайджане.

7 декабря состоялись встречи в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также Министерстве образования. На встречах обсуждались возможности сотрудничества и обмена технологиями новых методов цифрового обучения.

1news.az