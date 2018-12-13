В Баку прошла 18 финала Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО

В Театре песни имени Рашида Бейбудова состоялись игры 18 финала Азербайджанской Юниор Лиги КВН.

Игры прошли как на азербайджанском языке, так и на русском – вечер юмора открыли гости из Центра детско-юношеского развития номер №3 Министерства образования, юные таланты Детской Театральной студии «Чичяим» под руководством заслуженного работника культуры Рены Керимовой.

В первый день путевки на право продолжить борьбу разыграли команды Славянского лицея «50 оттенков смеха», «Чебупелли» (школа 167), «Палата Номер 6» (школа – лицей 6), «Заводной апельсин» (школа 102), «Фиксики» (школа 16), «Сборная 21 века», «Смехофор» (школа 236), «160% смеха» (школа 160).

Игру судили ведущий Азербайджанской телевизионной лиги КВН, самый узнаваемый голос на азербайджанских радиопросторах Эмиль Насиров, актриса легендарной команды КВН «Парни из Баку» Яна Никитина, лауреат премии Аzerbaijan Best Awards в области СМИ, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, режиссер, актер и автор команды КВН «Парни из Баку», а также президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев и соучредитель Азербайджанской Региональной Лиги КВН Илькин Мамедов.

Во второй день на сцене встретились команды Sparta Ankara (Лицей «Анкара»), «Ничего личного» (школа 189-190), «Сборная 23 школы», «Суп в квадрате» (школа 210), «Антонина Абрикосовна» (школа 193), 20 Век Фокс, (школа 20), «Фул Хауз» (школа164), «Проект Манхэттен» (школа 46), «Сборная 17» (школа 17).

В жюри этого вечера также вошли Эмиль Насиров, Яна Никитина, а также редактор региональной лиги Гусейнали Шахвердиев, директор Азербайджанский региональной лиги КВН Фарид Абдулрагимов и прославленный азербайджанский спортсмен Эдуард Маммедов.

И в заключительный день на сцене встретились команды азербайджанского сектора «Ширинляр», «Сборная 91 школы», «Узаг сахилярдян», «239-cu Dalga , «Kinostudio impossible », «Гюняшли ушаглары» и команда Гуманитарного лицея им. Пишевари «Кавказский клуб КВН». Эту игру судили Эмиль Насиров, исполнительный директор Региональной Лиги КВН Гюльтан Лазымзаде, Фарид Абдулрагимов, представитель Министерства молодежи и спорта Нурана Сафарова и популярный актер Ульви Гасанлы.

Азербайджанский Клуб веселых и находчивых выражает благодарность Министерству молодежи и спорта Азаду Рагимову, Министерству образования в лице министра Джейхуна Байрамова, а также Главному управлению молодежи и спорта города Баку.

1news.az