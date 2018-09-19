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В Баку прокурор требует сурово наказать парня, который соблазнил и шантажировал мать своего друга

Сегодня в 14:49 ~ 1 минута на чтение 4654
В Баку прокурор требует сурово наказать парня, который соблазнил и шантажировал мать своего друга

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается суд над 26-летним Эльвином Исмайловым, который обвиняется в шантаже женщины.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Самира Алиева государственный обвинитель потребовал приговорить Э.Исмайлова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Э.Исмайлов соблазнил 50-летнюю мать своего друга и состоял с ней в отношениях. Но затем, когда женщина послала ему свои интимные фотографии, молодой человек стал шантажировать ее и требовать 10 тысяч манатов. Обескураженная таким предательством молодого возлюбленного, женщина обратилась в полицию, и шантажист был пойман с поличным - при получении денег.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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