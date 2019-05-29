В Баку проходит Международная выставка «Нефть и газ Каспия»

С 29 мая по 1 июня в Баку Экспо Центре проходит крупнейшее мероприятие энергетического сектора Каспийского региона - 26-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия».

Как сообщает 1news.az, выставка «Нефть и газ Каспия» — это признанная международная платформа и главное событие региональной нефтегазовой отрасли.

В списке ее участников - ведущие мировые компании нефтяного и энергетического секторов. В этом году в выставке участвуют 290 компаний из 34 стран мира, включая государства – члены СНГ, Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Турцию и др., которые представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, систем обеспечения хранения нефти и газа, платформ и плавучих буровых установок и т.д. Впервые на выставке будут освещены такие сферы, как дефектоскопия, проведение работ на большом расстоянии от земли.

Ежегодно выставка «Нефть и газ Каспия» собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и вопросов обеспечения энергетической безопасности. Значимости выставке придает также и тот факт, что в нынешнем, 2019-м, году исполняется 25 лет одному из самых важных событий в нефтегазовой истории Азербайджана — «Контракту века».

Первая Caspian Oil and Gas стартовала в 1994 году в преддверии подписания в сентябре того же года «Контракта века», ознаменовавшего начало нового периода развития нефтяной индустрии, экономики Азербайджана. Тогда инициативу проведения первой специализированной выставки в нефтегазовой области в Азербайджане поддержал общенациональный лидер Гейдар Алиев.

С тех пор выставка Caspian Oil and Gas стала местом встречи ведущих профессионалов в области нефти, газа и энергетики, где подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве.

Эльшан Рустамов, Э.Т.