В Баку полиция посчитала, что водитель выехавшего на «встречку» Mercedes Gelandewagen не нарушил правила – ФОТОФАКТ

Весьма курьезно завершилось полицейское разбирательство по факту нарушения, совершенного 11 мая этого года на улице Джафара Хандана, где водитель автомобиля марки Mercedes Gelandewagen (госномер 90-ZL-002) выехал на встречную полосу движения.

Как сообщает 1news.az, заснявший это нарушение на камеру водитель отправил запись в Управление Дорожной полиции Баку для наказания нарушителя. И в присланном ему из Управления ответе говорилось, что водитель машины – Замиг Магеррам оглу Магеррамли – будет привлечен к административной ответственности.

Не удовлетворенный этим расплывчатым ответом, гражданин вновь обратился в полицию с требованием сказать, как именно наказали нарушителя. Но присланный из Управления полиции Бинагадинского района Баку (там расположена улица Д.Хандана – прим. авт.) ответ его обескуражил.

Дело в том, что в ответном письме за подписью начальника Отдела дорожной полиции управления, полковника полиции Намига Исмайлова говорилось:

«В ходе разбирательства в отношении водителя автомобиля марки Mercedes (госномер 90-ZL-002) не найдено достаточного количества фактов, подтверждающих совершение им нарушения правил дорожного движения, то есть, создания им препятствий другим участникам дорожного движения.

Вследствие этого привлечь его к административной ответственности не представляется возможным».

Отметим, что по логике этого письма получается, что в Баку можно свободно выезжать на «встречку». Впрочем, как заявил 1news.az источник в Дорожной полиции Баку, по факту будет проведено повторное, более тщательное, разбирательство и обеспечено полное соблюдение требований закона. Что, согласитесь, не может не радовать.

Тимур Рзаев, Э.Т.