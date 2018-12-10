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В Баку открывается Международный центр ментального здоровья

Сегодня в 10:25 ~ 3 минуты на чтение 883
В Баку открывается Международный центр ментального здоровья

Вскоре в Баку откроется частный Центр ментального здоровья, в основе которого лежит международная концепция.

Специалисты Центра будут ориентированы на работу как с местным населением, так и с гостями города, владеющими английским или русским языками.

Это - первый подобный проект в Баку. Идея его создания принадлежит греческому психотерапевту Рафаэлю Псарасу, который руководит аналогичным Центром ментального здоровья в Афинах.

«Открытие Центра в Баку преследует две основные цели. Первая из них заключается в предоставлении жителям столицы Азербайджана профессиональной помощи психотерапевтического и психиатрического характера. Также мы будем бороться со стереотипами, связанными с ментальными расстройствами, за счет повышения информированности общества», - сказал доктор Рафаэль Псарас.

«Вторая наша цель – предоставить студентам и молодым специалистам в сферах социологии, психологии и психиатрии образовательную программу и возможность для профессионального саморазвития», - добавил он.

Сам доктор Рафаэль Псарас имеет 14-летний опыт в сфере психологии и психиатрии. Он был вовлечен в ряд образовательных программ по подготовке молодых специалистов и является основателем сети молодых психологов Греции.

Рафаэль Псарас

Центр ментального здоровья в Баку ориентирован на работу как со взрослыми, так и с детьми, и подростками.

Взрослым пациентам специалисты Центра могут помочь в борьбе с депрессивными расстройствами, общим тревожным состоянием, различными видами фобий, обсессивно-компульсивным расстройством, нервной анорексией и булимией, расстройствами личности, нарушениями сна, неконтролируемым гневом и т.д.

Для детей Центр предлагает профилактику детского психического здоровья, которая заключается в выявлении сильных и слабых сторон ребенка, своевременном выявлении задержек в развитии, а также игровую терапию, консультирование и обучение родителей поведению при таких распространенных психических проблемах у подростков, как агрессия, гиперактивность, истерические настроения и т.д.

«Лишь одна десятая часть психических заболеваний связана с сильными расстройствами психики, такими, к примеру, как шизофрения. В остальных случаях – это обычные проблемы, с которым сталкиваются многие люди – депрессия, гнев, волнение, панические атаки, фобии», - сказал Рафаэль Псарас.

Специалисты Международного центра ментального здоровья в Баку в своей работе с пациентами будут применять различные существующие на сегодняшний день модели психотерапии. Вот некоторые из них:

- когнитивно-поведенческая психотерапия, которая фокусируется на изменении мыслей и убеждений человека и используется в основном для лечения депрессии и тревожных расстройств;

- психоаналитическая психотерапия, которая фокусируется на интерпретации мыслей, эмоций и поведения человека, пытаясь понять определяющие их бессознательные процессы;

- системная психотерапия, берущая за основу то, что человек – это не изолированный организм, а часть таких общественных систем, как семья, рабочая среда, социальный круг.

- групповая психотерапия, которая основывается на работе с группой людей, имеющих общие характеристики или схожие проблемы, и помогает за счет обратной связи и взаимодействия.

- синтетическая психотерапия, которая объединяет элементы разных моделей.

Международный центр ментального здоровья в Баку планирует свое открытие в декабре. К открытию будет приурочено тематическое мероприятие для детей и родителей, основным посылом которого станет то, что ментальные расстройства ничем не отличаются от физических заболеваний, и к ним нужно относиться с той же ответственностью и без стыда.

Центр располагается в здании Yeni Həyat Plaza на ул. Зарифы Алиевой, 55 и вскоре будет готов принять первых посетителей.

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