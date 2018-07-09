В Баку наказали лихача, «забывшего», что поворачивать надо «по полосе» - ВИДЕО

Дорожная полиция Баку провела разбирательство по распространенным в соцсетях видеокадрам, на которых запечатлено лихачество водителя внедорожника.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, на улице Юсифа Сафарова водитель автомобиля марки Mercedes ML (госномер 99-HM-788) - Мохуббят Орудж оглу Намазов – поворачивая направо, влез на соседнюю полосу движения и тем самым создал аварийную ситуацию для другого автомобиля, за рулем которого находился Али Гасанли.

Более того, после этого Мохуббят Намазов, догнав автомобиль Гасанли, справа резко подрезал его и затормозил, совершив ДТП. Затем, выйдя машины, он накинулся на Гасанли, а его пассажир ударил кулаками по капоту, после чего оба сели в машину и скрылись с места происшествия.

«В связи с этим Мохуббят Намазов был вызван в Управление государственной полиции Баку, где в отношении него был составлен административный протокол, он был оштрафован», - подчеркнули в управлении.

Отметим, что, по данным Дорожной полиции, лишь малое число водителей поворачивают направо или налево строго по своей полосе движения, большинство при повороте меняют полосу движения, часто «подрезая» других.

Тимур Рзаев, Э.Т.