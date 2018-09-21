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В Баку на берегу моря найден труп – ФОТО

Сегодня в 16:24 ~ 1 минута на чтение 713
В Баку на берегу моря найден труп – ФОТО

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть фото не рекомендуется.

На побережье в поселке Говсан Сураханского района Баку был найден труп мужчины 30-40 лет.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, на руках мужчины обнаружены порезы.

По факту назначена судмедэкспертиза, ведется разбирательство.

Приметы мужчины: рост 175 см, среднее телосложение, черные, зачесанные назад волосы, карие глаза. Он был одет в черные джинсы, черный ремень и полосатую рубашку.

Полиция просит всех, кто опознал мужчину и имеет какую-либо информацию о нем, позвонить в МВД по телефону «102» или обратиться в Управление полиции Сураханского района, расположенное по адресу: поселок Амирджан, улица Баландина, 42, телефон: 452-02-02.

Тимур Рзаев

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