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В Баку мужчина перерезал горло бывшей жене, не простив ей развода

Сегодня в 14:42 ~ 1 минута на чтение 1514
В Баку мужчина перерезал горло бывшей жене, не простив ей развода

Во дворе Научного центра хирургии имени М.А.Топчубашева произошло умышленное убийство.

Как сообщает 1news.az, 39-летнй Фаиг Ибрагимов пришел в больницу и вызвал во двор свою бывшую жену - 40-летнюю Хавер Ибрагимову, которая разошлась с ним два месяца назад.

Мужчина внезапно напал на бывшую супругу и перерезал ей горло ножом, а также нанес ранение в сердце. Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы, где скончалась.

Ф.Ибрагимов задержан, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По предварительным данным, Фаиг Ибрагимов не мог простить жене, что она развелась с ним, и решил ее убить.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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