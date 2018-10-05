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В Баку лифт рухнул на женщину и раздавил ее – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 09:55 ~ 1 минута на чтение 9116
В Баку лифт рухнул на женщину и раздавил ее – ФОТО - ВИДЕО

В новостройке – доме 44 А по улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе Баку произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, возникла техническая неисправность в лифте дома, и комендант здания Султанмеджид Азизов вызвал мастера для его ремонта.

«Также он поручил уборщице, 34-летней уроженке Габалинского района, Махире Юсиф гызы Юсифовой, проживающей в Баку квартирантом, спуститься в шахту лифта и убрать там мусор. Но во время уборки кабина лифта рухнула с 6-го этажа прямо на женщину, которая погибла на месте, ее труп извлекли из шахты спасатели МЧС», - отметили в управлении.

По факту уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Допрошены комендант здания и мастер, ремонтировавший лифт.

Отметим, что трагедия была зафиксирована камерой видеонаблюдения, установленной в блоке здания. На кадрах видно, с какой огромной скоростью рухнул лифт, раздавивший женщину.

Тимур Рзаев, Ф.Б.

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