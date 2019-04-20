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В Баку квартирант расчленил владельца дома и присвоил его имущество

Сегодня в 13:25 ~ 2 минуты на чтение 324
В Баку квартирант расчленил владельца дома и присвоил его имущество

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместную информацию об умышленном убийстве, совершенном в бакинском поселке Пиршаги.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генпрокуратуры АР, на основе обращения гражданки Тамары Расуловой, попросившей помощи в поисках ее без вести пропавшего сына Али Расулова, было проведено расследование. Оно дало основания полагать, что А.Расулов был убит с целью присвоения его имущества.

В рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой Абшеронского района, следствие установило, что в сентябре 2016 года Фуад Мустафаев на съемной даче в поселке Пиршаги нанес хозяину дома Али Расулову смертельные ножевые ранения и убил его с целью присвоить и продать его имущество.

Для того чтобы скрыть преступление, он расчленил тело хозяина дома и, завернув в целлофановый мешок, закопал. Затем Фуад Мустафаев продал мебель и, подделав документы, присвоил дом убитого.

Убийство было раскрыто в результате совместных оперативно-следственных и розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры.

17 апреля 2019 года Фуад Мустафаев был привлечен к следствию как подозреваемый, ему было предъявлено обвинение по статьям 120.2.5 («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений»), 178.2.4 («Мошенничество с причинением крупного ущерба»), 320.1 («Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков») и 320.2 («Использование заведомо поддельных документов») Уголовного кодекса АР.

Следствие по уголовному делу продолжается. 

Тимур Рзаев, Э.Т.

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