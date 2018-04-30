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В Баку девушка устроила эротическое шоу в машине на полном ходу – ВИДЕО

30 Апреля, 2018 в 17:25 ~ 1 минута на чтение 34992
В Баку девушка устроила эротическое шоу в машине на полном ходу – ВИДЕО

В социальных сетях распространился видеоролик с девушкой-водителем, устроившей эротическое шоу в машине на полном ходу.

Как сообщает 1news.az, находясь за рулем автомобиля марки «Шевроле», девушка, не пристегнувшаяся ремнем безопасности, периодически отпускает руль и не управляет машиной.

Она позирует на камеру, отвлекаясь от дороги, соблазняя и акцентируя внимание зрительской аудитории на своих открытых ногах и других частях тела.

В Управлении государственной дорожной полиции Баку, комментируя 1news.az видеоролик, подчеркнули, что личность девушки обязательно будет установлена, ей выпишут несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Тимур Рзаев

ВИДЕО - Avtosfer.az

 

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