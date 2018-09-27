«В Баку будет безопасно». Армяне и Василий Уткин советуют Мхитаряну ехать на матч с «Карабахом»

4 октября агдамский «Карабах» на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках Лиги Европы будет принимать «Арсенал».

После жеребьевки Лиги Европы, когда стало известно, что «Карабах» и «Арсенал» попали в одну группу, британские СМИ дружно начали обсуждать, поедет ли в Баку Генрих Мхитарян. Пресс-атташе «Арсенала» пообещал, что клуб «рассмотрит ситуацию и обсудит ее с игроком». До игры остается совсем немного, а это значит, что вопрос снова актуализировался. На прошлой неделе Мхитарян пропустил матч чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0) из-за травмы голеностопа. Но вчера он вышел на поле в матче Кубка лиги «Брентфордом». А это значит, что травма точно не помешает армянину приехать в Баку.

Российское издание Sport24.ru посвятило данной теме обширный материал, и опросило различных армянских спортсменов и представителей российской общественности.

Российское издание вспомнило о матчах «Нефтчи» против «Пюника» на Кубке Содружества. «УЕФА разводит при жеребьевках сборные Азербайджана и Армении, как и клубы из этих стран. В последний раз они встречались в 2005 году — в Москве, в четвертьфинале Кубка Содружества. Свой поединок «Нефтчи» и «Пюник» начали еще в гостинице «Космос»: игроки и персонал клубов устроили побоище прямо в холле. «Дрались футболисты, тренеры, массажисты, физиотерапевты. Все! ОМОН приезжал!» — вспоминал судья того матча Юрий Баскаков.

Сам матч закончился не только победой «Нефтчи» (2:0), но и большим скандалом. Болельщики устроили ад на трибунах манежа «Динамо» уже в первом тайме. Досмотреть матч удалось не всем: половина зрителей оказалась в милицейском участке. Футболисты тоже жестили: пять желтых карточек и два красных.

В 2006-м году жребий снова свел на Кубке Содружества «Нефтчи» и «Пюник», теперь в полуфинале. Армянская команда играть отказалась. «Нефтчи» вышел в финал без борьбы и выиграл турнир».

Три года назад «Боруссия» с Мхитаряном в составе попала в одну группу Лиги Европы с другой азербайджанской командой — «Габалой». Сразу после жеребьевки о том, сможет ли Мхитарян поехать в Баку и сыграть там, спросили Мишеля Платини. «Мы рассчитываем, что любой футболист получит право выступать в наших турнирах, независимо от гражданства и необходимости получать визы и разрешения на въезд», — ответил за Платини Джанни Инфантино, тогда — генсек УЕФА.

«Боруссия» выиграла в гостях у «Габалы» и без Мхитаряна: помог хет-трик Обамеянга. Зато в дортмундском матче Генрих отметился голом и результативной передачей.

Sport24 опросил футбольных людей, неравнодушных к ситуации с Мхитаряном.

Роман Березовский

Экс-капитан сборной Армении, сейчас — тренер вратарей молодежной команды «Динамо»

«У Генриха двоякая ситуация. Он сам должен принимать решение, и каким бы оно ни было, поедет он туда или нет, в любом случае решение за ним и УЕФА. Думаю, в Баку будет безопасно».

Эльвин Керимов

Комментатор «Матч ТВ» и «Силы ТВ», азербайджанец

«Ситуация [с Мхитаряном], конечно, сложная. Хотелось бы, чтобы ни одного спортсмена не возникало таких проблем. Впереди финал Лиги Европы в Баку. Хочется, чтобы все решилось в пользу футбола, а не политики. Спорт объединяет людей, он как-то помогает общаться, дружить, ведет к примирению. А не наоборот».

Мигран Арутюнян

Борец греко-римского стиля, чемпион Армении, олимпийский призер Рио-2016 в составе сборной Армении

«Однозначно надо Генриху лететь, если есть такая возможность. Если принимают и не ставят условия, что Генриха не примут, то почему бы нет? Я тоже бывал в Карабахе, и что? Не возникло сложностей, просто полетел туда. Правда, Баку я тогда увидел с автобуса до олимпийского городка и обратно.

Давление со стороны я на соревнованиях, конечно, чувствовал. Огромнейшие трибуны — несколько тысяч человек — освистывают, все бьют ногами об пол. Конечно, ощущаешь недоброе настроение, но поверьте, это абсолютно не мешало. Я хорошо отношусь к азербайджанцам. Общаюсь и дружу со многими оттуда, порядочные ребята. В каждой нации есть тот, кто может нам понравится, а кто нет. С хорошими людьми я стараюсь хорошо общаться».

Эдуард Вартанян

Боец ММА, экс-чемпион ACB в легком весе, родился в Ереване, выступает за команду Team Strela

«Если обеспечат безопасность, то почему Мхитаряну не ехать в Баку? То же самое было, когда Мигран Арутюнян полетел на Европейские игры в Баку, он боролся и нормально выступил. Была представлена безопасность армянской команде, и особых проблем не было. Я бы на месте Генриха полетел бы на игру. А что такого?».

Гаджи Гаджиев

С 1983 по 1985 годы — тренер «Нефтчи», аварец

«В период, когда я там работал, Баку был интернациональным городом. В частности, армян было очень много, и в правительстве Азербайджана работало четыре министра армянского происхождения. Очень жаль, что так складываются события. Это очень несправедливо по отношению к Мхитаряну как человеку и спортсмену.

Все зависит от того, каких мотивов придерживался Мхитарян, когда посещал Нагорный Карабах. Я считаю, что политика должна быть вне спорта. Если бы Генрих летал туда по каким-то политическим мотивам, наносил какой-либо урон престижу Азербайджана или влиял бы на ситуацию (считать ли Нагорный Карабах независимой территорией или нет — вопрос), если бы из его уст звучали какие-либо политические высказывания на этот счет — то мотивы для ограничения въезда [в Азербайджан] могут быть. Если в его посещении была какая-то спортивная составляющая, то неправильно переплетать ее с политическими взглядами или решениями.

Ситуация неоднозначная, и если не вмешается УЕФА, то одному из главных игроков «Арсенала» уже не помочь».

Василий Уткин

«У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение «Клеветникам России». Пушкин много и противоречиво высказывался по национальному вопросу. А политиков же не было тогда. По поводу некой междоусобицы он пишет: «Оставьте: это спор славян между собою». Короче говоря, не ваше дело. Я придерживаюсь той позиции, что взаимоотношения армян и азербайджанцев — глубоко не мое дело.

У меня близкие друзья и в Баку, и в Ереване. Очень досадую, что одни всегда расстраиваются, если я бываю в гостях у других. Эти их расстройства портят мне настроение. Но это уже моя личная проблема. Поэтому я думаю, что люди сами как-нибудь разберутся.

К моему глубокому сожалению, вопрос о том, ехать ли Генриху Мхитаряну на матч Лиги Европы в Баку, очень маленький и ни на что не влияющий аспект армяно-азербайджанских отношений. Я воздержусь от геооценки, чтобы не подливать масла в этот тлеющий огонь.

Но если вдруг предположить, что Генрих Мхитарян спрашивает у меня совета, я бы посоветовал ему лететь. Он меня не спросит и правильно сделает. А я б посоветовал лететь, потому что совершенно точно в этой поездке с Генрихом ничего не случится. Он в крайнем случае потерпит, потому что он мужчина. А если публика среагирует хорошо, оценит этот шаг, то это будет добрым знаком».

Подготовил Теймур Максутов