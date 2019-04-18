В Баку без вести пропал взрослый мужчина - ФОТО

В Сабаильском районе Баку без вести пропал Тофиг Ахмед оглу Алекперов (1952 года рождения).

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, Т.Алекперов 16 апреля после обеда вышел из своего дома в поселке Баилов, собираясь поехать в поселок Сангачал, и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по поиску мужчины.

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Тофига Алекперова, с просьбой позвонить по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Сабаильского района, расположенное по адресу: улица Аббасгулу Аббасзаде, 1073-й квартал, телефоны: 437-02-02 и 491-02-02. Телефон родственников мужчины: (055) 530-00-20.

Тимур Рзаев, Э.Т.