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В Баку без вести пропал взрослый мужчина - ФОТО

Сегодня в 10:16 ~ 1 минута на чтение 2231
В Баку без вести пропал взрослый мужчина - ФОТО

В Сабаильском районе Баку без вести пропал Тофиг Ахмед оглу Алекперов (1952 года рождения).

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, Т.Алекперов 16 апреля после обеда вышел из своего дома в поселке Баилов, собираясь поехать в поселок Сангачал, и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по поиску мужчины.

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Тофига Алекперова, с просьбой позвонить по номеру  «102» или  обратиться в Управление полиции Сабаильского района, расположенное по адресу: улица Аббасгулу Аббасзаде, 1073-й квартал, телефоны: 437-02-02 и 491-02-02. Телефон родственников мужчины: (055) 530-00-20.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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