В Бакинском медиа-центре были представлены «Цвета музыки» - ФОТО

Презентация проекта «Цвета музыки» состоялась накануне в Бакинском медиа-центре (БМЦ).

Как сообщили в БМЦ, проект, инициаторами которого стали пианистка Саида Тагизаде и заслуженный художник страны Рашад Мехтиев, реализуется при поддержке руководителя центра Арзу Алиевой. В рамках оригинального проекта были продемонстрированы несколько картин Р.Мехтиева, посвященные музыкальным произведениям знаменитого композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.

Как сказал на презентации директор БМЦ Орман Алиев, этот проект является единством музыки и живописи. На церемонии также выступили Ф.Ализаде и авторы идеи проекта Р.Мехтиев и С.Тагизаде, поблагодарив гостей за проявленный интерес.

После официальной части гостям были представлены работы Мехтиева под аккомпанемент Азербайджанского государственного квартета, исполнившего произведения Ф.Ализаде, по которым автор и создал свои картины.

Все это сопровождалось специальным световым оформлением.

Подобные проекты демонстрируют готовность Бакинского медиа-центра поддержать оригинальные творческие идеи.

Талыб Бархудаев, И.А.