В Азербайджанском музее ковра выступит эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию – ФОТО

Азербайджанский музей ковра соберет в столице 25–27 октября на III Международный симпозиум «Общий язык тюркского мира – орнаменты» (на тему «Войлочные перекрестки») мировых профессионалов в области декоративно-прикладного искусства.

В рамках симпозиума будут проведены дискуссии по таким темам, как «Войлок как традиция», «Войлок в современном искусстве» и «Войлок как модный тренд». В рамках симпозиума будут организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочной продукции и фэшн-шоу.

Одним из признанных в мировом масштабе участников симпозиума станет Динара Чочунбаева, член Союза художников Кыргызстана, эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, эксперт по развитию ремесел. Динара Чочунбаева выступит на симпозиуме с докладом на тему «Кыргызские войлочные ковры: ала-кийиз и шырдак». В Кыргызстане, как известно, войлочное искусство является одним из основных народных ремесел и потому никогда полностью не теряло своего значения. Художник, общественный деятель, арт-менеджер Динара Чочунбаева с блеском проявила себя во всех этих областях как в Кыргызстане, так и на международном уровне. Она также является автором книги «Кыргызский традиционный войлочный ковер шырдак».

В настоящее время Динара Чочунбаева возглавляет Ресурсный центр в Кыргызстане Центрально-Азиатской Ассоциации в поддержку ремесел (CACSARC-kg) и является координатором программы премии ЮНЕСКО за Центральную Азию (с 2004 года). В 2006 году она учредила Общественный фонд «Ремесла и традиционные знания», целью которого является составление перечня ремесел и традиционной культуры народов Центральной Азии.

Отметим, что целью международного симпозиума, организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским музеем ковра, является обмен идеями научно-исследовательских работ, посвященных общему наследию тюркских народов – войлоку, а также исследование и сохранение традиций и обычаев этого вида ремесла, возрождение интереса к нему и его применение в различных сферах.