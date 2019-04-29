В азербайджанских школах и вузах будут преподавать религию? – ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

«Управление мусульман Кавказа разрешило проведение курсов по изучению Корана. Государство также знает о необходимости таких курсов».

Как сообщает ONA, об этом сегодня на заседании Совета казиев и Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он также отметил, что с сентября следующего года во всех вузах будет внедрен обязательный предмет об исламе и других религиях: «Студенты будут сдавать экзамен по этому предмету. Больше внимания в этом предмете уделено исламу. Уже подготовлены необходимые учебники. Министерство образования направило эти учебники в Госкомитет. В учебные программы средних школ добавлены широкие сведения об исламе. Ислам будут изучать в школах с младших классов. Ученые-теологи рассматривают этот вопрос. Учитываются все аспекты, чтобы у учащихся не возникало какого-либо недопонимания».

1news.az обратился в Министерство образования Азербайджана за комментариями по этому поводу.

«Начиная со следующего учебного года учащиеся 4-8-х классов будут обучаться по новому учебнику «Знание жизни», где будут более широко представлены знания в области религии», - сообщил глава отдела по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов.

Он отметил, что вопрос изучения религии в средних школах в качестве отдельного предмета на повестке не стоит.

По его словам, для учащихся 4-8-х классов подготавливаются новые, усовершенствованные, учебники и по другим предметам. В настоящее время в связи с этим ведутся общественные дискуссии.

«Новые учебники планируется предоставить в распоряжение учащихся начиная с сентября», - сказал представитель Минобразования.

1news.az