В Азербайджане женщина убила ребенка в утробе, потому что это была девочка

Чудовищно жестокий случай детоубийства произошел в Лянкяранском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, в Центральную районную больницу поступила 18-летняя местная жительница Хадиджа Баширова, у которой на 7-м месяце беременности наступили преждевременные роды.

Рожденный женщиной младенец, девочка, умерла, как только появилась на свет.

Проведенное по факту разбирательство установило, что Хадиджа Баширова, узнав на УЗИ, что у нее будет девочка, решила убить ребенка и отравила его в утробе, приняв большую дозу сильнодействующих лекарств.

По факту Лянкяранская районная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев