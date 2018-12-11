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В Азербайджане женщина убила ребенка в утробе, потому что это была девочка

Сегодня в 10:44 ~ 1 минута на чтение 315
В Азербайджане женщина убила ребенка в утробе, потому что это была девочка

Чудовищно жестокий случай детоубийства произошел в Лянкяранском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, в Центральную районную больницу поступила 18-летняя местная жительница Хадиджа Баширова, у которой на 7-м месяце беременности наступили преждевременные роды.

Рожденный женщиной младенец, девочка, умерла, как только появилась на свет.

Проведенное по факту разбирательство установило, что Хадиджа Баширова, узнав на УЗИ, что у нее будет девочка, решила убить ребенка и отравила его в утробе, приняв большую дозу сильнодействующих лекарств.

По факту Лянкяранская районная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев

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