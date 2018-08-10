1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла

Сегодня в 15:13 ~ 1 минута на чтение 282
В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает 1news.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами ожидается моросящий дождь, юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 14-19, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла, в горах - ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.

1news.az

Telegram WhatsApp

282

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net