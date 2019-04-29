В Азербайджане в одном ДТП погибли три семьи – ФОТО – ВИДЕО

В Гейгельском районе Азербайджана, на дороге Гянджа-Дашкесан произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, столкнулись легковые автомобили марок ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 8 человек. В ВАЗ-2107 - жители Дашкесанского района, 23-летний Эльдяниз Гасанов, его двухлетняя дочь Рубаба, а также 85-летняя Фирангиз Оруджева и ее сестра, 61-летняя Нахида Оруджева, а в ВАЗ-2106 – 33-летний Аслан Абульфат оглу Джамалов, его 24-летняя жена Севиндж и трехлетний сын Гусейн, а также 70-летний Гамид Байрамов.

Кроме того, в результате ДТП получила травмы 29-летняя жительница Гянджи Ругия Рамиз гызы Гасанова, которая доставлена в больницу.

По факту ведется расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.