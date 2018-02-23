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В Азербайджане утверждены пошлины за выдачу удостоверений личности лицам младше 15 лет

23 Февраля, 2018 в 15:15 ~ 1 минута на чтение 399
В Азербайджане утверждены пошлины за выдачу удостоверений личности лицам младше 15 лет

В Азербайджане вносятся изменения в закон «О государственной пошлине».

Как сообщает 1news.az, изменения в закон «О государственной пошлине» были приняты 23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с поправками, для получения или замены удостоверений личности лицами младше 15 лет госпошлина составит в случае выдачи в течение десяти рабочих дней 4 маната, трех рабочих дней - 20 манатов, одного рабочего дня - 25 манатов.

В настоящее время пошлины за выдачу удостоверений личности лицам младше 15 лет не взимаются.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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