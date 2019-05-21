В Азербайджане стремительно сокращается число девочек

«В 2017 году в Азербайджане на каждые 100 родившихся девочек приходилось 114 мальчиков.

Но в 2018 году число родившихся мальчиков на 100 девочек составило уже 118».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сказала главный консультант отдела информационных и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова на семинаре на тему «Совершенствование навыков работников прессы по освещению темы гендерного равенства», проведенном при поддержке представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Азербайджане.

А.Вейсалова также заявила, что сокращение числа девочек в стране вызывает тревогу: «Мы наблюдаем влияние уменьшения числа девочек в семье на институт семьи. Речь идет не о том, чтобы в семье не рождались мальчики. Наша цель в том, чтобы не нарушалось соотношение полов, чтобы в обществе ценили девочек, чтобы не жили в страхе перед словами: «Родишь в третий раз девочку - домой не приходи». Чтобы женщины не испытывали психологических проблем по поводу половой принадлежности детей.

Чтобы избежать этих проблем они идут на селективные аборты, а это наносит вред здоровью. Почему женщины болеют раком? Потому что селективный аборт приводит к раку, а после аборта мальчики рождаются с недостатками. Сломайте стереотипы, и проблемы решатся».

В свою очередь, инспектор по демографическому развитию ЮНФПА Нармина Меликова сказала, что в последние годы в Азербайджане наблюдаются случаи нарушения процентного соотношения полов, а эта ситуация приведет к нежелательным последствиям в структуре населения в будущем: «Преобладание мужчин ведет к увеличению случаев насилия, преступлений, похищения невест, торговли людьми. Для борьбы с этими негативными явлениями ЮНФПА вместе с правительством Азербайджана осуществляет различные проекты».

Заместитель председателя Совета по прессе Азербайджана Умид Мирзоев отметил, что в СМИ очень часто оскорбляют женщин: «Несмотря на то, что мужчина и женщина совершают одинаковые поступки, чаще всего обсуждают и оскорбляют именно женщину. При совершении аварии женщиной в СМИ ее выставляют в негативном свете. Это недопустимо».

Отметим, что цель проекта - привлечение внимания медиа к проблеме гендерного неравенства.

Тимур Рзаев, Э.Т.